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Ekonomi Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim sıradaki seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim sıradaki seviyeyi açıkladı

Ünlü ekonomist Gary Wagner, altın fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı. Wagner, altının görebileceği seviyeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:55:00 -
Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim sıradaki seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1957 dolardan açılan altın fiyatları şu sıralarda 1861 dolardan işlem görüyor.

Ünlü ekonomist Gary Wagner, altın fiyatlarındaki gerilemeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Altın fiyatları 22 Temmuz’dan bu yana ilk kez ons başına 1855 seviyesini gördü.

Sıraki seviye...

Gary Wagner konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ’50 günlük harekete baktığımızda, kısa vadede altındaki aşırı yükseliş eğilimi azaldı. Altındaki kırılma, ons başuna 1800 dolar seviyesini görebilir. Bu rakamları test edebileceği görülüyor’ dedi.

Altın şu sıralarda Türk piyasalarında 458 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya nasıl başlayacağı merakla bekleniyor.

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