'Altın 650 lira olacak' diyen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Yeni altın alacak olanlar...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil'den altın fiyatlarına ilişkin ezber bozan bir açıklama geldi.

Altındaki düşüşü değerlendiren Haluk Özdil, "Belli ki dolar ve altın ufak bir düşüş yaşanacak. Dolar artık kumar sektörüne dönüştü. Ama altının büyük bir avantajı var. Yeter ki sabredin. Altın biraz daha düşecektir. Henüz altın almayanlar dip yaptığında alacaktır. İyi bir zamanlama ile alınabilir. Türkiye gıda fiyatları neden bu kadar yükselir anlamıyorum. Altın her şekilde er ya da geç yükselecek. 530’ları kadar zorladığı zamanlar alınır. Dolar 10 lira civarında hatta bu rakamı geçeceği düşünülüyor. Elinde altını olanlar şu anda telaşa kapılmalarına gerek yok. Yeni alacaklar ise biraz beklemeli diye düşünüyorum. 2-3 Kasım çok önemli altını olanlar için çünkü FED Toplantısı var. Altın geleceğin en önemli yatırımı olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

Bir önceki tahmini

Haluk Özdil, "Benim ölçüm, yıl sonu itibariyle altının gramı 650 TL olacak. Ancak burada bir sorun var. Türkiye, Suriye’de bir operasyona girerse, güvenliğimiz açısından böyle bir adım olursa, iç siyasette bir takım şeyler olursa altın o zaman rekor üstüne rekor kırar. Yani 800’leri bile görebilir. Harekatın altına yansıması zayıf ama etkisi olacaktır. Sabredip yatırım yapanlar için büyük para, bu yükselişler... Bu iş analiz işidir. Nokta atışı tavsiye veriyorum. Paranız erimesin diye diyorum. Kenarda mesela varsa 10 bin lira paranız erimesin diye kullanmak gerek" demişti.