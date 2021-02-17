Altın 400 TL'nin altına indi
Son günlerde düşüş trendine giren gram altın bugün 400 TL'nin altını test etti.
Altın fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte sert bir düşüş kaydederek neredeyse 2021 yılının en düşük seviyesine ulaştı. Gram altın ise 400 TL'nin altını test etti.
Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını ise 2,706 liradan satılıyor.
Ons altın, haftaya 1.825 dolar civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra salı günü yükselen ABD Hazine tahvili faizleriyle birlikte sert bir düşüş yaşayarak 1.790 doların altına geriledi.
Güncel fiyatlar
ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirten uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.