'Altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Gündeme oturacak altın tahmini

Dolar/TL'deki gelişmeler ile dalgalanan altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur da ons altın tarafı oluyor. Bu anlamda birçok ekonomist, Ons altın tarafının önümüzdeki süreçte güçleneceğini düşünüyor.

Ekonomist, stratejist Tuna Kaya, gram altının önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareket yaşayacağını söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Tuna Kaya, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir. Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullandı.