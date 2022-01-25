  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 'Altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Gündeme oturacak altın tahmini
Ekonomi

'Altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Gündeme oturacak altın tahmini

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken ekonomist Tuna Kaya'dan ezber bozan bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 14:57:00 -
'Altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Gündeme oturacak altın tahmini

Dolar/TL'deki gelişmeler ile dalgalanan altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur da ons altın tarafı oluyor. Bu anlamda birçok ekonomist, Ons altın tarafının önümüzdeki süreçte güçleneceğini düşünüyor. 

Ekonomist, stratejist Tuna Kaya, gram altının önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareket yaşayacağını söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Tuna Kaya, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir. Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay