Altılı masadakilerin feleği şaşacak! Bu defaki çok ama çok fena

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde masadakilerin feleğini şaşırtacak bir yazı yayınlandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın has adamı Murat Çabas, Ortak Mutabakat Metni'ni açıklayarak göz boyamaya çalışan masaya adeta ayar verdi. Çabas, "Adayda mutabakat yoksa hiçbir şeyde yoktur" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına artık herkes kesin gözüyle bakıyor.

Tarihte herhangi bir değişiklik olabilir mi? Elbette olabilir, resmi açıklama yapılmadan her an her şey değişebilir. Ama kesin olan bir şey var ki, hangi tarih olacaksa, 60 gün önceden mutlaka ilan edilmesi gerektiği gerçeği…

Cumhur İttifakı'nın adayı belli, Cumhurbaşkanı Erdoğan. (...) 11'inci toplantıda 'Millet İttifakı' adını alan 6'lı Masa'nın adayı ise uzun zamandır açıklanması beklendiği halde hala belli değil.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre 13 Şubat'ta 12'nci 6'lı Masa toplantısında belli olacağı tahmin ediliyor. Kesin olarak aday açıklanır mı, belli değil.

Millet İttifakı, önceki gün, iktidar olup üstelik Meclis'in 5'te 3 çoğunluğunu elde ettikten sonra uygulamayı planladığı, 2 bin 300'e yakın yeni düzenlemenin yer aldığı 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

(...) Hadi diyelim ki, tüm maddelerin hepsi dört dörtlük, mükemmel olsun, Meclis çoğunluğunu elde etmeden, sinerji oluşturmadan bu Ortak Mutabakat Metni'nin herhangi bir maddesi hayata geçirebilir mi?

Hatta daha da önemlisi, bu hedefe ulaşabilmek için atılması gereken ilk adım; seçimi Meclis çoğunluğunu elde edecek şekilde rahatlıkla kazanabilecek, millete güven verebilecek, güçlü, tuttuğunu koparabilen, Erdoğan'ın hamlelerine rahatlıkla cevap verebilen bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek değil mi?

Mutabakat Metni çok sonraki bir iş olmasına rağmen 6'lı Masa tarafından neredeyse 1 yıldır üzerinde çalışılıyor ama buna açılacak ilk kapı olan cumhurbaşkanı adayı hala belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı adayı konusunda, "6'lı Masa'nın bir mutabakatı var" diye düşünebilirsiniz, fakat yapılan açıklamalara bakılırsa hiçbir mutabakat yok.

(...) Seçimi kazanabilecek bir adayda mutabakat yoksa, emin olun ki, gerçekte hiçbir konuda mutabakat yoktur. Seçim kaybedilirse, ne 6'lı Masa kalır, ne de Mutabakat Metni…"