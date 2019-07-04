Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz kursu

Okulların tatil olmasıyla birlikte Altıeylül Belediyesi tarafından Yaz Spor Okulları açıldı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı,Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda kurslara katılan çocukları ziyaret etti.

İki ayrı noktada devam eden Yaz Okulları’nın birinci noktası olan 2. Gündoğan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu ziyaret eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı konu hakkında şunları söyledi; “Mutlu İnsanlar Şehri Altıeylül sloganıyla başladığımız hizmet kervanımızda, çocuklarımızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Altıeylül’de yaşayan çocuklarımızı, gençlerimizi bu kurslara davet ediyoruz. İki noktada çalışmamız var. Birincisi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde, ikincisi Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği Atatürk Yüzme Havuzu’nda açılan kurslarımız. Özellikle 2. Gündoğan mahallemizde çocuklarımıza yönelik bir çalışma yapmayı düşündük. Bazı çocuklarımız sabahtan müftülüğün açmış olduğu kurslara Kur’an-ı Kerim öğrenmeye gidiyorlar, öğleden sonra buraya geliyorlar. Bazı çocuklarımız da sabahtan itibaren burada kurslara katılıyor. Burada 530 çocuğumuza, diğer tarafta da bine yakın çocuğumuza, hem eğitici, hem öğretici kurslarla dolu dolu bir yaz geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Avcı, “M. Akif Ersoy okulundaki kurslar ücretsiz”

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda devam eden kursların ücretsiz olduğunun altını çizen Başkan Avcı; “Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda başlatmış olduğumuz Yaz Spor Okulları Kurslarımız ücretsizdir. Burada sadece yüzme kursu vermiyoruz. Çocuklarımızı kültürel ve zihinsel olarak da geliştirecek bir takım dallarda kurslarımız var. Bunlar; Kaligrafi, Ebru Sanatı ve Zeka Oyunları kursları. 2. Gündoğan mahallemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin yoğun olması nedeniyle buradaki kurslarımızdan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Atatürk Yüzme Havuzu’nda devam eden kurslarımızın da cüzi bir ücreti var. Belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu için Belediyemizin gücü nispetinde projeler üretiyoruz” dedi.

Bakan en çok spor tesisi için Altıeylül’e söz verdi”

2019 Yerel Seçim çalışmalarında mahallelere yüzme havuzlu spor kompleksleri sözü verdiğini ve uygun zemine sahip iki alan belirlediklerinidile getiren Başkan Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; “Seçimden önce yüzme havuzlu spor kompleksleri sözümüz vardı. Gençlik ve Spor Bakanı’mızdan iki bölge için söz almıştık. Biliyorsunuz son büyük mitingimiz bu bölgede yapıldı ve Gençlikve Spor Bakanı’mız da mitingimize katılmıştı. Yüzme havuzlu iki adet tesis için verdiği söze bu bölgeyi de ekledi. Bakanımız, kendisine yaptığım son ziyarette bana ‘Seçim sürecinde en çok sözü Altıeylül için verdim. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Kademe kademe sözlerimizi yerine getireceğiz’ diye konuştu.Önümüzdeki süreçte Altıeylül’e değer katan projelerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.