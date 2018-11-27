Altı aylık bebeğin gelişim özellikleri

Altıncı aynı sonuna doğru bebek, kolları üzerine dayanarak kendisini istediği kadar tutabilir. Eller tamamen açık durur, vücut ağırlığını kollara ve karnına dayandırarak, göğüs, yatak düzeyinden yukarı kaldırır. Bu durumda bir şey uzatıldığında, ağırlığı tek kola yükleyerek iki saniyeden fazla öteki kolunu kullanır. Karın üzeri yattığında, tam karşısına konan bir cismi yakalama arzusu duyar. İlerleyemez ama, iki kolunu da uzatarak yüzmeye benzer hareketler yapar.

Bebeklerin çoğu artık oturtulmaktan hoşlanır. Destekli oturtmada, baş kontrolü tamdır.

Beşinci aya göre yürüme işlerinde önemli bir fark bulunmaz. Fakat vücut ağırlığı, daha uzun süre taşınabilmektedir.

Yakalama becerisindeki ilerleme, gelişmenin temel taşlarındandır. Altı aylık bir çocuk, sırtüstü yatar bir vaziyette, gözünün önüne getirilen bir oyuncağı iki eliyle gayet güzel bir şekilde yakalar. Cisim ufak ise, elinde tutmayı da başarır. Yakalamak için avucunun tümü kullanılır. Avuç içine tutulan bir cismin üzerini parmaklar hemen kavrar. Ayrıca herhangi bir cismi elden ele geçirebilir. Yakaladığı her şeyi ağzına götürür. Bu hareket, yüksek düzeyli bir koordinasyonun varlığını gösterir.

Altıncı ayda kulak çok hassaslaşır. Çocuk iki kulağını da kullanır. Ses kaynağını hatasız anlar. Sakin bir odada, kulağına yakın bir yerde, kâğıt hışırtısı olsa kâğıdı görmediği hâlde o yöne başını çevirir.

Artık yakınlarını ayırt etmeye başlar. Yüz ifadesi ve mimikler, yabancı simanın incelendiğini gösterir. Kendisiyle ilgilenenleri birkaç gün görmese onları unutabilir.

Bu ayda ilk ritmik hece zincirlerini sıralayabilir. Ma-ma, ci-ci gibi.