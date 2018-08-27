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Altı ayda 270 milyon dolarlık kozmetik ürün ithalatı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin makyaj ve cilt bakım malzemeleri ithalatı, yılın ilk yarısında yaklaşık 270 milyon doları buldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:51
Altı ayda 270 milyon dolarlık kozmetik ürün ithalatı yapıldı

Türkiye’nin makyaj ve cilt bakım malzemeleri başlığı altında kozmetik ürünleri ithalatı, yılın ilk yarısında yaklaşık 270 milyon doları buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak-haziran döneminde makyaj ve cilt bakım malzemeleri, parfüm ve deodorantlar, saç ürünleri, manikür ve pedikür malzemeleri, vücut losyonları, kremler, yağlar ve tüy dökücüler gibi kalemlerden oluşan kozmetik ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,27 artarak 269 milyon 225 bin 408 dolara yükseldi. Dolardaki büyük fiyat artışı oyununa rağmen, tamamen isteğe bağlı bir tüketim olan makyaj ürünlerindeki artış, dikkat çekti.. Kozmetik ürünleri içinde en fazla ithal edilen grup vücut losyonları, kremler ve yağlar oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat yılın ilk yarısında 67,2 milyon doları buldu. Makyaj malzemeleri ithalatı için 52,7 milyon dolar, parfüm, kolonya ve tuvalet suları için 47,9 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 29,5 milyon dolar ve deodorantlar için 19,4 milyon dolar ödendi. Türkiye’nin haziran sonu itibarıyla en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler 64,4 milyon dolarla Fransa, 48 milyon dolarla Almanya, 32,1 milyon dolarla Polonya, 20,3 milyon dolarla İtalya ve 15,9 milyon dolarla ABD oldu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:51
  1. kozmetik ürünleri
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. Makyaj malzemeleri
  4. ABD

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