Alternatif turizm Kastamonu’da masaya yatırılacak MÜSİAD, Vizyoner Anadolu Buluşmaları’nın ikincisini Kastamonu'da gerçekleştiriyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), Vizyoner Anadolu Buluşmaları’ başlıklı programları devam ediyor. İlki termal turizm teması altında Afyon’da düzenlenen programın ikincisi, 5 Temmuz’da Kastamonu’da gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin de katılacağı ‘Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi’ başlıklı etkinlikte alternatif turizmin ülke ekonomisine katkısı ele alınacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.