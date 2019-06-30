Alternatif turizm Kastamonu’da masaya yatırılacak
MÜSİAD, Vizyoner Anadolu Buluşmaları’nın ikincisini Kastamonu'da gerçekleştiriyor.30 Haziran 2019 Pazar 10:22
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), Vizyoner Anadolu Buluşmaları’ başlıklı programları devam ediyor. İlki termal turizm teması altında Afyon’da düzenlenen programın ikincisi, 5 Temmuz’da Kastamonu’da gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin de katılacağı ‘Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi’ başlıklı etkinlikte alternatif turizmin ülke ekonomisine katkısı ele alınacak.
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