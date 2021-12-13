Alternatif finans modelleri üzerinde çalışılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Karaismailoğlu, buluşmada Türkiye’de ulaştırma alanında atılım yaptığını anlattı.

Büyümeye katkı

Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 450 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi. Karaismailoğlu, 2002 öncesinde 50 kilometre olan tünel uzunluğunu ise 637 kilometreye yükselttiklerine dikkati çekti. Devam eden 250 kilometreye yakın tünel imalatının olduğunu belirten Karaismailoğlu, 19 yılda ulaştırma altyapısındaki gelişmelerin Türkiye’nin büyümesinde ve ihracatta rekordan rekora koşmasında büyük bir etken olduğunu vurguladı. Hava yolu yatırımlarına da değinen Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri öncesinde yıllık 30 milyon olan hava yolu seyahat eden yolcu sayısını 210 milyona taşıdıklarına işaret etti. Geçen yıl salgın nedeniyle yolcu sayısının en alt seviyeye düştüğünü ancak bu sene yeniden 2019 rakamlarının yüzde 70’ine vardığını bildirdi. “İnşallah bu yaz itibarıyla da 2019 rakamlarını yakalamayı planlıyoruz” dedi.

Terminal yapımı sürüyor

Karaismailoğlu, ayrıca “Tokat Havalimanı’nı 2022’nin ilk aylarında açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı yıllardır konuşulan bir işti. Onu da düzene soktuk. 2022 Aralık ayında inşallah Çukurova Havalimanı’nı da Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Peşinden Yozgat, Artvin havalimanları gelecek. Kayseri’de, Malatya’da terminal genişletme çalışmalarımız var. Yeni terminal inşaatlarımız da mevcut” ifadelerini kullandı.

Yük taşımacılığına başlanacak

Karaismailoğlu, demir yolu projeleri hakkında detayları da paylaştı. Karaismailoğlu, “Demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Demir yolu yatırımları biraz daha yükselecek, 2023’te yüzde 60’lara ulaşacak” açıklamasını yaptı. Yerli taşıt üretiminin devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Özellikle 160 kilometre hızlı milli elektrikli trenimizin de test çalışmaları bitmek üzere. Onu da yakın zamanda yolculu işletmeye alacağız. Artık ondan sonra da seri üretimine geçeceğiz. 225 kilometre hızlı trende de tasarım çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Tasarım ve prototipi 2022’de bitirip 2023’te de 225 kilometre hızlı trenimizi yaptığımızda yeni bir evreye geçeceğiz. Artık tamamen kendi taşıtımızla, kendi yerli sinyalizasyonumuzla öne çıkacağız. Büyük ağırlıklı yatırımları yerli teknolojileri kullanarak geliştireceğiz.”

60 milyarlık yatırım

Karaismailoğlu, İstanbul’da 7 metro hattında çalışmalarını yürüttüklerini anlattı. Bu hatların yatırım tutarını 60 milyar lira olarak ilan eden Karaismailoğlu, “Açılışları bir bir yapacağız. 2023 yılında da bunların tamamını bitirme hedefimiz var” şeklinde konuştu.

“Büyük ölçekli yatırımlar önceden planlanarak yapılmalı” diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Şu anda dünya ticaret hacmi yaklaşık 12 milyar ton civarında. Bu, 25 milyar tona çıkacak. Yüklerin ise yüzde 90’ı deniz yolundan taşınıyor. İstanbul Boğazı’nın da kapasitesi belli. Şu anda 40 binin üzerinde bir gemi geçişi sağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayının 70 bini geçmesi bekleniyor. Rakamlar, bu kadar geminin de İstanbul Boğazı’ndan geçemeyeceğini gösteriyor. Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz.”

Bütçeye yük getirmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un haziran ayında ilk köprüsünün temelini attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: “Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde demir yolu hattının da çalışmalarını yaptık, ihalesini de yaptık, inşaata başlandı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Halkalı-Ispartakule arasının da ihalesini yaptık. Tamamen Kanal İstanbul’a göre dizayn edildi. Kanal İstanbul’un altından tünelli bir şekilde geçecek, onun çalışmaları için de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte orada program da yapabiliriz, bir tören daha gerçekleştirebiliriz. Yine bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan alternatif finans modellerini çalışıyoruz. Buradaki bizim en büyük önceliğimiz, Kanal İstanbul’u yapı maliyeti genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak. Bu finans modeli üzerinde çalışmalarımız var. Orada da belli bir seviyeye geldik. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kanal İstanbul’daki gelir getirici işlerin, bu işin finansında kullanılması açısından da çok ciddi mesafeler kat ettik. İnşallah o netleşecek önümüzdeki aylarda. Ondan sonra da yürümeye başlayacağız.”