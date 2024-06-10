Altaylı’ya motosiklet çarptı! Sürücüye ‘eline sağlık’ diyelim mi fatih?

28 Şubatçı Fatih Altaylı, cumartesi akşamı yaşadığı kazayı anlattı. Altaylı'ya kaldırımda yürürken bir motosiklet çarptı. Youtube kanalından olayı anlatan Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi akşamı Cemil Topuz'da konser vardı. Şişli'de kaldırımdan yürüyorum. Trafik felaketti, ben de yürüyerek gideyim dedim. Kaldırımdayım, bir motosikletli geldi bana çarptı. Kalçama... Ben düştüm, o düşmedi. Bana bir baktı. 'Ne yapıyorsun oğlum?' dedim, bana bir de küfür etti. Sonra da gazladı gitti. Yıllardır bu kaldırımda giden motorları söylüyorum kimsenin umurunda değil."

"Eline sağlık mı diyelim?"

1 Ocak 2024'te, Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir şımarık, "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı. Saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, Ümit Özdağ ile ilişkisi olduğu iddia edilen saldırgan gözaltına alınmıştı. Ege A. isimli şımarık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmış, kısa süre sonra salınmıştı.

Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği 'ırkçılık' olayları 1 Ocak'ta çirkin saldırıya dönerken, skandal olay Türkiye gündemine oturmuştu. İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını adeta meşrulaştıran Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eline sağlık" ifadelerini kullanmış ve Müslüman adama yumruk atan şımarığa utanmadan destek çıkmıştı.



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Motosiklet sürücüsünden darbe aldıktan sonra yere kapaklanan ve küfür yiyen Altaylı'nın, Müslüman adama yumruk atan Ege A.'ya verdiği destek yine akıllara geldi. Altaylı için, "Biz de sürücüye eline sağlık mı diyelim Fatih?" yorumları dikkat çekti.