Altaylı’dan oy kullanma vergisi önerisi

CHP yandaşı Fatih Altaylı, yine maraz tavsiyeleriyle gündeme geldi. Ağzı bozuk olan ve kendi mahallesinden olmayanlara karşı kullandığı rezil ifadeleriyle tanınan Altaylı, bu kez AK Parti’nin yurt dışından aldığı oylara göz dikti.

Her seçimde yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullandığı oyları baltalamaya kalkan Altaylı, şunları söyledi:

“Gurbetçiler Türkiye’de oy kullanmak istiyorsa yıllık vergi vermeli. Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin?”

Vatandaşlar, uyanıklık yaptığını sanan Altaylı’ya, “Yurt dışındaki oyları CHP alsa aynısını söyleyebilir miydin?” diyerek tepki gösterdi.

Altaylı denen kemalist, 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere küfretmiş, İslami kıyafet giyenleri fişleyeceğini söylemiş, geçtiğimiz aylarda da elinde tevhid bayrağı olan yaşlı adama saldıran ırkçı ergene “eline sağlık” demişti.

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