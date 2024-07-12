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Gündem Altaylı’dan oy kullanma vergisi önerisi
Gündem

Altaylı’dan oy kullanma vergisi önerisi

Yeniakit Publisher
2024-07-12 12:36:00 -

28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere ettiği küfürle tanınan sözde gazeteci Fatih Altaylı, her seçimde AK Parti’nin büyük bölümünü aldığı yurt dışı oylarını baltalamak için algı çalışmasına başladı.

CHP yandaşı Fatih Altaylı, yine maraz tavsiyeleriyle gündeme geldi. Ağzı bozuk olan ve kendi mahallesinden olmayanlara karşı kullandığı rezil ifadeleriyle tanınan Altaylı, bu kez AK Parti’nin yurt dışından aldığı oylara göz dikti.

Her seçimde yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullandığı oyları baltalamaya kalkan Altaylı, şunları söyledi:

Gurbetçiler Türkiye’de oy kullanmak istiyorsa yıllık vergi vermeli. Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin?

Vatandaşlar, uyanıklık yaptığını sanan Altaylı’ya, “Yurt dışındaki oyları CHP alsa aynısını söyleyebilir miydin?” diyerek tepki gösterdi.

Altaylı denen kemalist, 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere küfretmiş, İslami kıyafet giyenleri fişleyeceğini söylemiş, geçtiğimiz aylarda da elinde tevhid bayrağı olan yaşlı adama saldıran ırkçı ergene “eline sağlık” demişti.
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Yorumlar

Mehmedim

Kim ABD nin iti - kim CHP nin biti - kim BND nin chat'i - kim Yunan'ın kokmuş eti... kimin eli kimin cebinde, belli değil değil mi?
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