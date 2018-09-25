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Altaylı'dan çarpıcı sözler! 'Özkök Oktar'ın ekmeğine yağ sürdü'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün bilerekya da bilmeyerek Adnan Oktar grubuna hizmet ettiğini söyledi.

25 Eylül 2018 Salı 12:20
Altaylı'dan çarpıcı sözler! 'Özkök Oktar'ın ekmeğine yağ sürdü'

Fatih Altaylı, bugünkü 'Adnan Oktar’ın ekmeğine yağ sürenler' başlıklı yazısında Adnan Oktar grubunu ele alarak medya mensuplarına göndermede bulundu. Bazı gazetecilerin meseleleri ciddiye almadan zirzopluk yaptığını, karanlık örgütlere hizmet ettiğini belirten Altaylı, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ü örnek göstererek bilerek veya bilmeyerek Oktar grubuna hizmet ettiğini söyledi.

İşte Altaylı'nın o yazısı;

Adnan Oktar denilen şahıs ve etrafındaki müritler. Son derece ağır suçlamalarla dolu davayı, Türk basının zaaflarını kullanarak son derece başarılı bir biçimde sulandırıyorlar.

Bazı köşe yazarlarına yollanan mektupların yayınlanmasını sağlayarak, bazı gazetecilerin meseleleri ciddiye almadan görsel meseleler üzerinden zirzopluk yapmasından medet umarak son derece karanlık ve uluslararası bağlantılı örgütlerini zararsız gibi gösterme, meseleyi sulandırarak gündemden düşürme ve davayı hafifletme amacındalar.

Köşe yazarı dostlarımız, bu gruptan gelen mektupları, savunmaları yayınlayarak bu örgüte bilerek veya bilmeyerek destek verdiklerini bilsinler.

Sevgili Ertuğrul Özkök de farkından olmadan bu karanlık grubun ekmeğine başka bir yönden yağ sürmüş.

Meseleyi magazinleştirerek, sanki ortada basit bir “Kedicik meselesi” varmış gibi yazarak bu örgütün karanlıkta kalmış yüzünü değil de, bol makyajlı estetikli yüzünü öne çıkarmış.

Dış bağlantıları, istihbarat örgütleri ve kimi odaklarla yakın bağlantıları nedeniyle bu tür “Psikolojik operasyon” işlerini iyi bilen Oktar’ın bundan çok memnun olduğunu söyleyebilirim.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:20
  1. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök
  2. adnan oktar
  3. Fatih Altaylı

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