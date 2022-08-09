Altaylı-İyi Partili Prof. organizasyonuna Bakan Nebati'den tokat gibi cevap! İkili, hiç utanmadı bile..

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Fatih Altaylı'nın Habertürk TV'deki Teke Tek Bilim programına konuk olan İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Türkiye'nin IMF'den borç aldığını iddia etti.

İP'li Prof., "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var." dedi. Altaylı, İP'li Prof.'a, "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk?" diye sordu. İP'li Prof., Altaylı'nın sorusuna iddiasını yineleyerek cevap verdi.

'İki durum da sizin için üzücü'

İddiaya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç aldığına ilişkin sözlerin gerçek dışı olduğunu söyledi. İP'li Prof.'a Twitter hesabından cevap veren Bakan Nebati, "Dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü." dedi.

IMF'nin üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı (koşulsuz rezerv desteği) sağladığını belirten Nebati, SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığını söyledi.

Nebati, bu kapsamda geçen yıl, ABD’ye 112,9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar, Güney Afrika’ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlandığını belirterek, "Türkiye’ye ise IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati şöyle devam etti:

Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021’de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum.

Bakan Nebati Twitter paylaşımına, bakanlığın 26 Ağustos 2021'de yayınladığı ilgili açıklamanın linkini de ekledi: