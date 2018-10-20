Altaylı: Andımızı bırakın kaldırsınlar, metni işe yaramadı

yeniakit.com.tr HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Danıştay’ın “Andımız” kararı hakkında değerlendirmede bulundu. Altaylı, “Andımız”ın metnindeki “Doğruyum, çalışkanım” gibi ifadelerin işe yaramadığını savundu, “O yüzden bırakın kaldırsınlar, Çalışkan, doğru, dürüst, vatanını seven nesiller yetiştirecek bir müfredat oluştursunlar daha iyi” diye yazdı.

Fatih Altaylı, bugünkü, “Tabelaya astığımız halimizdir” başlıklı yazısında “Andımız” konusuna değindi. İşte Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü:

(...) Danıştay, bizim yıllarca okuduğumuz, okullarda her sabah bağıra bağıra söylediğimiz ama bir süre önce kaldırılan “Andımız”ın yeniden söylenmesi için karar almış.

Daha doğrusu Andımız’ın kaldırılmasını sağlayan yönetmeliği iptal etti.

Tartışmayı çok seven halkımızın şimdi yeniden nur topu gibi bir tartışma mevzuu oldu.

“Okunsun mu, yoksa yeniden mi kaldırılsın?”

Ben bu konuda yıllar önce yazdığım noktadan zerre kıpırdamadım.

Nesiller boyu her sabah okuduğumuz bu metin ne işe yaradı?

“Türküm” diye başlardı ant.

Bunca bölücü, bunca Türklük düşmanı, bu metni okuyan nesiller arasından çıkmadı mı!

Sonra “Doğruyum” diye devam ederdi.

Yüzünüzdeki acı tebessümü görür gibiyim. Eğer Andımız bir işe yarasaydı bunca yamukluk nereden çıktı diye en azından düşünürdük değil mi!

“Çalışkanım” diye gelirdi üçüncü kelime.

Buna hiç girmeyeyim daha iyi. Girersem çıkamam, başım da belaya girer.

Ne küçüklerimizi koruduk, ne büyüklerimizi saydık…

Yurdunu, milletini bırak canından çok olmayı, kılı kadar sevmeyen bir sürü zirzop çıktı bu metni okuyanlar arasından.

(...) O yüzden bırakın kaldırsınlar.

Her sabah yalan söyleye söyleye büyümesin kimileri.

Çalışkan, doğru, dürüst, vatanını seven nesiller yetiştirecek bir müfredat oluştursunlar daha iyi. (...)