Altay’da transfer yasağı şoku Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi.

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Altay’da transfer yasağı şoku yaşanıyor. Geçmiş yıllarda kulüpte görev yapan futbolcular ve personele olan borçlar sebebiyle İzmir temsilcisine transfer yasağı getirildi. Siyah-beyazlıların yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, paranın ödenmemesi durumunda takım yeni sezona transfer yapamadan girecek. Yönetimin yakın zamanda bir araya gelerek konuyu değerlendireceği ve kesin kararını vereceği bildirildi.

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