0553 313 94 23

Altay’da transfer yasağı şoku

Spor Toto 1.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:37
Altay’da transfer yasağı şoku

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi.


Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Altay’da transfer yasağı şoku yaşanıyor. Geçmiş yıllarda kulüpte görev yapan futbolcular ve personele olan borçlar sebebiyle İzmir temsilcisine transfer yasağı getirildi. Siyah-beyazlıların yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, paranın ödenmemesi durumunda takım yeni sezona transfer yapamadan girecek. Yönetimin yakın zamanda bir araya gelerek konuyu değerlendireceği ve kesin kararını vereceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Bir 'Tık'la 49 bin TL'sinden oldu
    1. Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Bir..
    2. Saraç'tan İnönü Üniversitesine..
    3. Kaman İlçe Halk Eğitim Merkezinde yıl..
    4. Vali Akın, halk gününde vatandaşı..
    5. Yıldırım’dan flaş çağrı! ‘Geçmişine..
    6. Kadınlar UPS ile ihracata yelken açıyor
    7. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Binali..
    8. AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor
    9. Avrupa Şampiyonu güreşçiye mehterli..
    10. Bostancı’da mahalle hayrı yapıldı
    11. Aziz Ukşal Yıldızlar Taekwondo İl..
    12. Öğrenciler kendi gübresini kendisi..
    13. Çorum’da osmanlı döneminde yapılan..
    14. Cinayete intihar süsü vermek..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    16. Orman köylülerine hibe desteği ne zaman?
    17. İguanayı papağan gibi omzunda..
    18. Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası..
    19. 2018 yılında 426 bin 106 kişi hayata..
    20. Balıkesirli Alperen Uysal vatani..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!