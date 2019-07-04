0553 313 94 23

Altay’a Ferhat şoku

Spor Toto 1.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
Altay’a Ferhat şoku

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Ferhat Çulcuoğlu, Samsunspor’un yolunu tuttu.


Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Altay’da Ferhat şoku yaşanıyor. Sezon sonunda İzmir temsilcisiyle sözleşmesi sona eren ve Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın takımda kalmasını istediği deneyimli oyuncu, TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor ile anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun gün içinde kendini Samsunspor’a bağlayacak olan sözleşmeye imza atacağı açıklandı. 2017-2018 sezonunda MKE Ankaragücü’nden transfer edilen Ferhat, o sezon takımıyla birlikte TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı. Son iki sezonda takımın vazgeçilmezleri arasında kendine yer bulan Çulcuoğlu, toplam 63 resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyerken rakip filelere de 4 gol bırakmayı başardı. Ferhat’ın takımdan kesin olarak ayrılmasının ardından siyah-beyazlıların orta sahaya da bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İlk etap kamp çalışmaları Afyonkarahisar’da


1 Temmuz’da toplanılacağı açıklanan ancak bedelli askerlik yapan oyuncular sebebiyle bu tarihi 5 Temmuz’a erteleyen Altay, yarın toplanıyor. Sabah saatlerinde Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde toplanacak olan kafile, ardından birinci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar’a hareket edecek. Siyah-beyazlı takımda geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli golcü Marco Paixao’nun da kampa katılacağı açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar” sergisi
    1. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    2. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    3. Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
    4. Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En..
    5. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    6. Kök hücre nakli yapılan genç hayata..
    7. (Özel)Umre için biriktirdiği altınları..
    8. Atletizmde 1. Lig'e yükselme mücadelesi
    9. Trabzonspor sağlık kontrolünden geçti
    10. Polisten kaçarken takla attılar, o..
    11. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    12. Beslenmeniz kronik ağrılarınızla..
    13. Zafer sarhoşluğu
    14. Dış ticaretin 3’te 2’si denizden
    15. Fenerbahçe yeni sol bekini..
    16. İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki..
    17. Sivas’ta bakanlık onaylı hacamat
    18. Zeynep Bastık kimdir nereli ve kaç..
    19. Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce..
    20. Asfalt yüklü kamyon devrildi, sürücü..
    21. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    22. (Özel) "Alo anneni öldürdüm"..
    23. Durmuş: Türkiye’nin liyakata ihtiyacı..
    24. Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül..
    25. Sinop’ta ayılar elektrik ve telefon..
    26. Kamyonetle çarpışan minibüs 3 araca..
    27. TÜED Başkanı İyiyürek: “Yetersiz zam..
    28. Galatasaray’da kombineler genel satışa..
    29. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi..
    30. "Köpek memesi hastalığı, iltihaplı..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”