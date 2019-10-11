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Altay tankı için tarih verildi

Türkiye'nin milli tankı Altay için yapılan son açıklamada "24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay'ı harp sahasında kullanacak" denildi.

11 Ekim 2019 Cuma 10:09
Altay tankı için tarih verildi

Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş" temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'nin ikinci gününde konuşan Sancak, yatırımcıların savunma sanayisine yatırım yaparlarsa kârlı çıkacaklarını söyledi.

Sancak, İstanbul Finans Zirvesi'ne ilk kez katıldığını belirterek, "Finans zirvesine katılanlar parayı bilen, yönlendiren ve paranın nereye akıtılmasına karar veren insanlar olacak. Ben de sektörümün ne kadar istikbal vadettiğini, paranın 40 katlı gökdelenler, katma değeri olmayan üretimler yerine bu sektöre yönlendirilmesi gerektiğini arz etmeye geldim." diye konuştu.

Altay tankı projesinin, Batılıların her türlü engellerine rağmen çok iyi gittiğini aktaran Sancak, "Umut ediyorum ki 24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay'ı harp sahasında kullanacak. En geç 48 ay sonra da Altay tankı ve beraberindeki diğer ürünler Türk malı ve yerli olacak." bilgisini verdi.

İnsanlığın neredeyse 300 yıldır sahipsiz olduğunu dile getiren Sancak, "5 tane savaş galibi yağmacı dünyanın geleceğine karar veriyorlar." dedi.

Sancak, piyade tüfeğinin Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelene kadar ABD'den alındığına işaret ederek, son 70 yıldır savunma sanayisinin Batı'ya ruhunu satan bürokratik oligarşi tarafından geliştirilmediğini anlattı.

"Elektronik karıştırma da yapamıyorlar"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, şunları kaydetti:

"İstesek de 20 yıl önce Afrin, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını yapamazdık. Çünkü savunma sanayimizin gelişmişliği buna engeldi ve Batılılılar bizi engellerlerdi. Nitekim Kıbrıs Barış Harekatı'nda stratejik müttefik diye caka satılan büyük ülke elektronik karıştırma yoluyla bizim muhribimizi, bizim uçaklara batırttı. Çok şükür şimdi ASELSAN'ın geliştirdiği tekniklerle elektronik karıştırma da yapamıyorlar."

Türk savunma sanayisinin, gelecek 5-6 yıl içerisinde kıtalar arası nükleer başlıklı füze yapacağını dile getiren Sancak, bu alanın çok bakir olduğunu ve çok hızlı gelişeceklerini söyledi.

Sancak, yatırımcıların sektöre koyduğu 1 lirayı 5 yıl içinde 10 lira olarak alacakları öngörüsünde bulunarak, "Çünkü katma değerli büyük işler bunlar. Çok kârlı ve hayati bir sektör." yorumunu yaptı.

Ekonomi nerede güçlüyse uygarlığın orada olacağını dile getiren Sancak, "Uygarlık tarih boyunca yer değiştirdiğinde insanlar mutlaka savaşla birbirini kırmışlardır. Bakın bütün uygarlık değişikliklerine, savaşsız uygarlık yer değiştirmez. Çünkü uygarlığı kaptıran ülke kaptırmamak için dünyayı ateşe verecek. Onun için hazırlanmalıyız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:09
  1. İstanbul
  2. altay tankı

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