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Gündem Altay kalecisini hastanelik eden vandalın savunması "pes" dedirtti!
Gündem

Altay kalecisini hastanelik eden vandalın savunması "pes" dedirtti!

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e eline aldığı korner direği ile saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanan Mehmet Nihat A.'nın, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 22:54:00 - 2022-11-30 23:16:56
Altay kalecisini hastanelik eden vandalın savunması "pes" dedirtti!

 Yeniakit.com.tr 

İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki olaylı Altay-Göztepe derbisinde, eline aldığı korner direği ile Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırıp, kafasını yararak hastanelik eden Mehmet Nihat A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanan Mehmet Nihat A'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

TRT Haber'in haberine göre, Mehmet Nihat A. kendisini, şöyle savundu:

Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.

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