Altay başarıdan emin

Liglere verilen milli takım arasında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve sol bek Özgür Özkaya, camiaya gelecek adına umut verici açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig’de bu sezon play-off hedefleyen Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile sol bek Özgür Özkaya önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Karafırtınalar, milli arada çalışmalarının planladıkları şekilde geçtiğini kaydetti. Balıkesirspor’u mağlup ederek araya moralli girdiklerini de belirten deneyimli çalıştırıcı, “Milli araya moralli girmek önemliydi. Balıkesirspor maçının analizini yaptık. Fizik olarak eksikliklerimiz vardı. Bireysel çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Milli takım arası gayet iyi geçiyor. Bu çalışmalarımızın olumlu getirisini önümüzdeki haftadan itibaren sahaya yansıtacağız” dedi.

“Herkes gerçek Altay’ı görecek”

Altay’ın başarılı sol beki Özgür Özkaya da transfer döneminin son gününde birçok rakip takımın kadrolarını güçlendirdiğini fakat kendilerinin oturmuş kadro yapısıyla avantajlı olduklarını söyledi. Başarılı oyuncu, geçen hafta Balıkesirspor’u 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girdiklerini vurgulayarak, “Geçen yıldan oluşan bir çekirdek kadromuzu vardı. O kadro korundu. Ortaya koyduğumuz futbol herkes tarafından beğenildi. Yaz transfer döneminde de bu kadroya bazı takviyeler yapıldı. Sezon başında Afyon’da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Diğer takımlar transferler yaparak yavaş yavaş takımlarını oturtmaya çalışıyor fakat biz oturmuş bir takımız. Onun için diğer rakiplerimizden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe zaten herkes bunu görecek. Milli aranın ardından bir seri yakalarsak her şey bizim adımıza güzel olacak” şeklinde konuştu.