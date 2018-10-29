Alt ıslatmanın sebebi çok



Altını ıslatma problemi çocuğun yaşına bağlı olarak görülebileceği gibi altında yatan gerçek neden ise çok farklı olabilir.

• Çocuğun Gündüz Altını Islatması

Bu durum çocuğun sinir sisteminin olgunlaştığına işaret olabilir. Bunun yanı sıra aşağıdaki bazı durumlarda çocuğun gündüz altını ıslatmasının sebebi olabilmekte:

• Tuvalete gitmeyi bastırma dürtüsü

Çocuklarda gündüz idrar kaçırmanın en yaygın sebebi çocuğun uğraşını bırakmak istemeyip, tuvaleti kullanma isteğini bastırması.

• Aşırı aktif mesane

Bazen bir çocuğun üriner sistemi iyi olmayabilir. Kas egzersizleri ile mesane daha güçlü hale getirilebilir ve idrar tutma süresi uzatılıp, üretra çevresindeki kaslar güçlendirilebilir.

• İdrar yolu enfeksiyonu

Kız çocuklarında daha yaygın olarak görülür, ayrıca idrar yolu enfeksiyonuna aşırı aktif mesane de sebep olabilir.

• Genlerinde varsa..

Eğer ebeveynler çocukluklarında yatağını ıslatma sorunu yaşamış ise, çocuğun da bu problemi yaşama ihtimali %80'dir.

• Derin uyku

Geceleri idrar kaçırma, aynı zamanda çok derin uykuya sahip olmak ile ilgili de olabilmektedir.

• Daha küçük mesane

Çocuğunuzun mesanesinin diğer çocuklardan daha küçük olması yatağını ıslatmasının altında yatan sebeplerden birisi olabilir.

• Sıvı tutulması

Yatağını ıslatan çocuklar, diğer çocuklara göre çişlerini daha fazla tutma eğilimindedir.

• Yeterli uyarılmamak

Hepimizin tuvalete gitmemiz gerektiğinde bizi uyaran bir iç alarmımız var. Bu uyarılma sistemi büyüdükçe daha güçlü olup, küçük yaşlarda yeterince gelişmemiştir.

• Anksiyete

Anksiyete ve yeni bir bebek kardeş gibi stresli olaylar altını ıslatma sorunlarının bir parçası olabilir.

• Uyku apnesi

Oluşan bir iltihap ya da bademciklerin şişmesi veya lenf bezlerinde oluşan bir genişleme nedeniyle gece nefes almakta güçlük çeken çocuk, geceleri altını ıslatma sorunu ile karşı karşıya kalabilir.

• Fiziksel sorunlar

Az sayıda çocuğun gece idrar kaçırma sebebi mesane veya üretra tıkanıklığı olabilir. Doğumdan kusuru olan çocuklarda ve sinir hasarı olan çocuklarda altını ıslatma sorunu görülebiliyor.

Nasıl Tedavi Edilir?

Zaman verilmesi durumunda, mesane problemleri kendi kendine gelişme ve düzelme eğilimindedir. Bu arada şunları yapabilirsiniz:

• Lazımlık ziyaretleri planlayın

Çocuğunuz gün boyunca tuvaletini tutuyor ise, her iki saatte bir tuvalete götürmeniz tavsiye edilir.

Yatağını ıslatmayı önlemek içinse, sıvı hareketine yardımcı olmak için yatmadan önce bir kitap okuyabilir, yine yatmadan önce tuvaleti kullanmak için teşvik edebilirsiniz.



Ayrıca, yatma saatine yakın içilen sıvı miktarı da sınırlandırılabilir.

Tedavi şartları hastalıklar ile birbirine bağlı olabilir. Uyku apnesi tedavisi aynı zamanda yatağı ıslatma tedavisine de yardımcıdır.

Çocuğunuzun ayrıca şeker hastalığı gibi bir durumu olup olmadığından emin olmanız da önemlidir.