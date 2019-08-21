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Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı

Fenerbahçe’de yıllık ücretinde yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk, yeni sözleşmesine imza attı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:06
Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı

Fenerbahçe’de yıllık ücretinde yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk, yeni sözleşmesine imza attı.


Sarı-lacivertli kulübün binasında gerçekleşen ve Sportif Direktör Damien Comolli’nin de hazır bulunduğu imza törende Alper Potuk, 31 Mayıs 2022’e kadar olan mevcut sözleşmesini, ücretinde yüzde 40 oranında bir indirim yaparak yenilendi.


Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, "Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:06
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