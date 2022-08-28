Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken soru!

YENİ AKİT ANKARA

CHP’nin başına Genel Başkan olduğu süre boyunca girdiği hiçbir seçimde muvaffak olamayan ancak koltuk sevdası yüzünden istifada etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir soru yöneltti.

Özlan yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, utanmadan koltuk sevdasından bahsediyor. Tüm seçimleri kazanıp koltukta oturan mı koltuk sevdalısıdır, yoksa 10 kez seçim kaybedip koltuktan kalkmayan mı koltuk sevdalısıdır?” ifadelerini kullandı.