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Siyaset Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken soru!
Siyaset

Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken soru!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 14:48:00 -
Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken soru!

YENİ AKİT  ANKARA

CHP’nin başına Genel Başkan olduğu süre boyunca girdiği hiçbir seçimde muvaffak olamayan ancak koltuk sevdası yüzünden istifada etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir soru yöneltti.

Özlan yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, utanmadan koltuk sevdasından bahsediyor. Tüm seçimleri kazanıp koltukta oturan mı koltuk sevdalısıdır, yoksa 10 kez seçim kaybedip koltuktan kalkmayan mı koltuk sevdalısıdır?” ifadelerini kullandı.

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