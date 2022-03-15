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Siyaset Alpay Özalan’dan çapulculara ve sözde ünlülere tepki
Siyaset

Alpay Özalan’dan çapulculara ve sözde ünlülere tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacının kesilmesine sessiz kalan çapulculara ve sözde ünlülere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 16:20:00 -
Alpay Özalan’dan çapulculara ve sözde ünlülere tepki

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacının kesilmesine sessiz kalan çapulculara ve sözde ünlülere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özalan yaptığı paylaşımda, “CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını kesti. 5 ağacın sadece yerinin değiştirilmesini bahane edip sokakları yakıp yıkan Gezici çapulcular suspus! Nerede kukla ünlüler, nerede kendini komedyen sanan kiralık soytarılar?” ifadelerini kullandı.

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