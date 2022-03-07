Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü?

Acur Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Alpay Kazan'ın Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı biliniyor. Alpay Kazan'ın kanserdenhayatını kaybettiği açıklandı. Alpay Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacağı duyuruldu.

Alpay Kazan kimdir?

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan başarılı televizyoncu Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya’da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerde yer alan isimlerinden biriydi. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, ünlü televizyoncunun şirketinde birçok pozisyonda çalıştı. Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.