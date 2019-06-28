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Alparslan Kuytul'un eşinden 'kısıtlama' iddiası!

Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturmada tutuklanan Alparslan Kuytul'un ailesiyle yaptığı 10 dakikalık telefon görüşme hakkına kısıtlama getirildiği iddia edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 17:11
Alparslan Kuytul'un eşinden 'kısıtlama' iddiası!

Bolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un cuma günleri ailesiyle yaptığı 10 dakikalık telefonla görüşme hakkı engellendiği iddi edildi.

504 gündür Bolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un Cuma günleri ailesiyle yaptığı 10 dakikalık telefonla görüşme hakkı süresiz engellendi.

Her hafta Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un sosyal medyada paylaştığı ses kayıtları için geçtiğimiz hafta Kuytul'un savunması istenmişti. Kuytul'un ailesiyle yapacağı görüşmelerin süresiz engellediği iddia edildi.

Semra Kuytul'dan flaş iddia

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulundu. Semra Kuytul'un yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Kıymetli eşimden telefon bekliyordum sabahtan beri, şimdi öğrendim ki telefon görüşmesine kısıtlama kararı alınmış.. Halbuki ses kayıtları konusundan bir şey çıkmamıştı. Yani savunması kabul edilmişti diye biliyorum çünkü o konu kendisiyle alakalı bir durum değildi.

Şimdi avukatımız cezaevi ile görüşüyor. Birazdan bu karara sebep olan skandal gerekçeyi sizlerle paylaşırım..

Evet tahmin ettiğim sebepmiş! Gerçekten skandal! Geçen salı Hocaefendi bana 'Ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşımı konusu kapandı, şimdide dışarıya talimat veriyorsun diye savunma ver dediler' demişti. Ben de "ne talimatı" deyince, "Kurban keseceğim" dediği konuşmayı söyledi.

Hatırlarsınız, 'Arkadaşlarımın iyi bir İslam davetçisi olduğunu duyduğumda kurban keseceğim' demişti. Ben de bu talimat mı dedim. O da 'Bu talimat değil, talimatı ben vermiyorum ama kimin verdiğini hatta kimin verdirttiğini tüm Türkiye biliyor' diyerek Öcalan'ın mektubunu söyledi.

Avukat dışında kimsenin giremediği hatta meclis onayı olmadan milletvekilinin bile giremediği cezaevine bir akademisyen MİT onayı ile giriyor, evrak çıkışı yasak olduğu halde elden mektup çıkarıp bunu devlet ajansında paylaşıyor ve bu talimat yetkili ağızlardan ikrar ediliyor.

Şimdi cezaevinden bir teröriste talimat verdittiren kim! Bunu sorgulamayanlar, konuyu kapatanlar bizim sevinç ifadesi olan cümlelerimizi talimat addederek cezalandırıyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:11
  1. Bolu
  2. Alparslan Kuytul
  3. Semra Kuytul

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  • ömerömer9 dk önce
    sen adnan hanzala islamoğlu çıkmamak üzere içeride kalmasınız

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