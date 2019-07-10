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Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama!

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, önemli açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:16
Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama!

Furkan vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Adana'da bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un durumu hakkında Medyascope'a bilgi veren eşi Semra Kuytul, yaptıklarının "İslam'a hizmet" olduğunu söyleyerek, bunun suç olup olmadığını sordu.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Mayıs’ta görülen "suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık" davasının ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, matbu gerekçelerle Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz’ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 22 Ağustos 2019 tarihine ertelemişti.

Alparslan Kuytul'un avukatı Adem Tural, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Biz gerekli itirazları yapacağız. Ama yargılama öyle bir hale geldi ki itiraz yapmanın da hiçbir manası kalmadı." demişti.

Semra Kuytul: Biz terör örgütü üyeleri miyiz?

Semra Kuytul, Alparslan Kuytul'un mahkeme sürecini değerlendirdiği yayında, ses kayıtlarının yasaklanmasına ilişkin gerekçeyi şöyle anlattı:

"Gerekçe bulmuşlar, keşke bulmasalarmış. Kendileri açısından, bizimle alakalı değil, gerekçeye benzemez bir gerekçe. Hatta skandal bir gerekçe. 'Arkadaşlarım ateşli bir İslam davetçisine dönüştüğü zaman kurban keseceğim' sözünü "silahlı terör örgütü üyelerini yönlendirmek" olarak değerlendirildi. Çünkü ancak böyle olursa disiplin cezası alabiliyor. Her tarafı skandal bir gerekçe. bunun neresi talimat, terör örgütü kim, biz terör örgütü üyeleri miyiz? Hangi terör örgütü bu örgüt?"

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:16
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