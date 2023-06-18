Alparslan Kuytul'dan ayağının tozuyla ilk icraat!
Cezaevinden tahliye edilen Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Adana'daki evinin önünde vakıf üyelerine seslendi.
Gece yarısı uzunca bir konuşma yapan Kuytul mahalle sakinlerini de rahatsız etti.
Bir kadın Kuytul'a, "Yeter artık uyuyamıyoruz" şikayetinde bulundu.
Alparslan Kuytul kadının haklı tepkisine, "Bu provokatör. Bu kadını emniyet almalı" diye karşılık verdi.
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