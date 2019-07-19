Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul hakkında, iki ayrı suç iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandı. Alparslan Kuytul hakkında terör mahkemesine dahil edilen yeni iddianameyi, Kuytul'un avukatı Adem Tural sosyal medya hesabından paylaştı Alparslan Kuytul kimdir? Furkan vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında merak edilen ayrıntılar...

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El- Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesinde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Kuytul'un kendisine ait internet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı var. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapıyor.

Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıktı

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri önlem aldı. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ediyor. Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından bir süredir Türkiye’nin Afrin’e yaptığı "Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıktığı görülmüştü.