Alparslan Kuytul: Herhangi bir bağlantım yok

Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul'la birlikte 43 sanığın yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Bolu Cezaevi'nde yatan ve SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilgi Sistemi) ile Adana'da görülen duruşmaya katılan Kuytul, suç örgütü kurduklarına dair yöneltilen suçlamalarla ilgili “Hangi suç örgütü basın açıklaması yapar, miting, konferans düzenler, ortaokul ve lise talebelerine eğitim verir, Valiliğin desteklediği SODES programından yararlanır” ifadelerini kullandı.

"Bu paralar bizim kasamızdan çıktı"

Özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına cevap veren Kuytul, “Güvenlik güçlerinin vakfımıza ve bize operasyon yaptığı sabah vakfın kasasından 315 bin TL civarı ve iddianamenin ilerleyen sayfalarında 364 bin TL civarı bir para bulunduğu yazıyor. Böyle bir çelişki var. O sabah bulunan para 314 bin TL civarı. Bu para bizim kasamızdan çıktı, ayakkabı kutularından değil. Bu paraların makbuzu olmadığı söyleniyor ama hepsinin makbuzu kesildi ve bir nüshası bağışçılara verildi. Bu paralar operasyondan bir gece önce bağışçılarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda toplanmıştı. İlk aramada bunların makbuzunu güvenlik güçleri bulamamış ama 1 hafta sonra yapılan ikinci aramada bu paranın makbuzuna ulaşıldı ama bunlar dosyaya eklenmedi” dedi.

"Hiçbir terör örgütüyle bağlantım yok"

Geçmişte FETÖ ve PKK’yı tenkit ettiğini belirten Kuytul, bu konuşmaların videolarının olduğunu söyledi.

Yapılan operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri Çeçen cihatçıların şiddet içerikli videolarına ulaşmıştı. Bu videolar hakkında kendisine yöneltilen soru üzerine konuşan Kuytul, bu videoların vakıfta izletildiğine dair bir bilgisinin olmadığını, vakıfta herhangi bir kişinin açıp o videoları izlemiş olabileceğini eğitimlerinde böyle bir video izletmediklerini belirtti. Çeçenistan ve Filistin hakkında konuşan Kuytul, “Çeçenistan ve Filistin’de yaşanan Müslüman kıyımına tüm dünya Müslümanları karşı çıktı biz de karşı çıktık, tek bağlantımız budur.” dedi.

Bugün görülen duruşmada, gün boyu Alparslan Kuytul'la birlikte 11 sanığın ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye ara verildi.