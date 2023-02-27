Alparslan Büyük Selçuklu'da ilginç gelişme! Zirveden düşmeyen dizi...

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam (27 Şubat Pazartesi) TRT 1’de.

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ bu akşam 45. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun bu akşam (27 Şubat Pazartesi) saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 45. bölümünde neler olacak:

Leon yanında getirdiği mancınıkla Surmari Han’a neft atmış ve ortalık savaş alanına dönmüştü. Gevher, Erbasgan ile hana girmişti. Kutalmış, Rasul Tegin ve birçok alp da hanın içerisindeydi. Alparslan ise hanın önünde, yapılan mancınık atışını görüp biçare kalmıştı. Hanın içinde neler oldu? Gevher, Erbasgan, Kutalmış veya Rasul Tegin’den birine bir zarar geldi mi? Alparslan mancınık atışı yapan Leon’a karşı saldırıya geçecek mi, yoksa ilk iş olarak hana yardıma mı gidecek?

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Altuncan’ın ölüm haberini alan Tuğrul yıkılır. Tuğrul’un bu büyük yıkıntısının ardından tahta geçici olarak Süleyman oturur. Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında ne yapacak? Veliaht ilan edilen Süleyman’a biat mı edecekler, yoksa tahta geçmek için planlarını eyleme dökecekler mi?

Leon’un gelişi ve Alexander’ın ölümüyle Selçuklu ile yapmak istediği işbirliği tökezleyen Grigor, Flora’yı tekrar ikna ederek Süleyman ile evlendirecek. Böylece Selçuklu mülkü üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye çalışacak. Grigor başarabilecek mi, yoksa başka bir plan mı kurması gerekecek?

Heyecan ve gerilim dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam TRT 1’de.