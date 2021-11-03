Alparslan Büyük Selçuklu Şehzade Mesud’u kim oynuyor?
Şehzade Mesud gerçekte yaşamış mı? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini merak edenler tarihi karakterleri mercek altına aldı. Dizide Şehzade Mesud’un karakterinin kim olduğu hangi oyuncu tarafından oynandığı merak ediliyor. Peki, Şehzade Mesud kim? Şehzade Mesud’u hangi oyuncu oynuyor?
8 Kasım Pazartesi günü Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ekranlara gelecek. Geçen yıl 34.bölümüyle final yapan Uyanış: Büyük elçuklu’nun devam niteliğindeki dizi merak konusu oldu. Peki, dizide Şehzade Mesud’u kim oynuyor?
Alparslan Büyük Selçuklu Şehzade Mesud’u kim oynuyor?
Şehzade Mesud; Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.
Dizide Şehzade Mesud karakterini Burak Ali Özkan oynuyor.
Burak Ali Özkan kim?
Burak Ali Özkan 2013 yılında dünyaya geldi. 8 yaşındaki oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Hekimoğlu dizisiyle yaşadı. Pek çok dizi ve reklamda oynayan Burak Ali Özkan'ın performansı şimdiden merak konusu oldu.