Alparslan Bayraktar Akkuyu NGS’de!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti. Çalışma ziyareti kapsamında taraflar, projenin mevcut durumunu ve 1. Güç Ünitesi'nin işletmeye alınması hazırlıklarına yönelik temel çalışmaları görüştü.

Bakan Bayraktar 1. güç ünitesi kontrol odasını inceledi

Rosatom ve Bakanlık heyetlerine sahada, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Zhukov eşlik etti. Santralin ilk ünitesinin ana tesislerindeki çalışmaları yerinde inceleyen heyetler, işletme personelinin halihazırda planlı vardiya düzeninde çalıştığı 1. Güç Ünitesi’nin ana kontrol odasını da ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında santralin elektrik altyapısına da özel önem verildi. Likhachev ve Bayraktar, santralin önemli ekipmanları arasında bulunan gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarını inceledi. Akkuyu NGS’nin gaz yalıtımlı şalt tesisine geçtiğimiz yılın Aralık ayında dış elektrik şebekesinden gerilim verilmişti. Gerçekleştirilen bu operasyon, santralin güç tahliye sisteminin, 1. Güç Ünitesi’nden üretilecek elektriğin Türkiye Cumhuriyeti ulusal elektrik sistemine aktarılmasına hazır olduğunu teyit etmişti.

“Rosatom’un öncelikli görevi, Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde güç üretimine başlamak ve ilk elektriği vermek”

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un öncelikli görevi, Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde güç üretimine başlamak ve ilk elektriği vermek. Geçtiğimiz yılın sonunda birinci ünitenin inşaatında tamamlanma oranı yaklaşık %99’a ulaştı, devreye alma çalışmaları ise %65 oranında tamamlandı. Şu an işletmeye alma sürecinde son düzlükte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye’nin enerji iletim sistemiyle kesintisiz ve istikrarlı bağlantı da sağlanmış durumda. Bu yılki temel hedef, ilk elektrik enerjisinin üretimine hazırlık için Türk ve Rus denetleyici kurumlarının gözetimi altında gerekli tüm prosedürleri yürütmek olacak. Projenin hayata geçirilmesinde iki ülke liderlerinin aktif desteğini de özellikle belirtmek isterim. Bu bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir onur. Bizim için yeni bir ülkede, kısmen yerli üretimle ikame edilmiş ekipmanlar kullanılarak nükleer güç santrali inşa etmek, her zaman ilave zorluklar barındırmaktadır. Buna rağmen hem Türk yüklenicilerin hem de Rosatom’un tüm birimlerinin, bu yılın Türkiye’nin nükleer enerjiye kavuştuğu yıl olması için gereken her şeyi yapacağından eminim.”

En önemli aşamalardan biri, 1. güç Ünitesi’nin işletmeye alınması

Taraflar, tüm aşamalarda projenin önceliğinin güvenlik olduğunu ve tüm çalışmaların kalite gereklilikleri ile uluslararası standartlara tam uyum içinde yürütüldüğünü vurguladı. Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların en önemli aşamalarından birini, santralin 1. Güç Ünitesi’nin işletmeye alınması için yapılan hazırlıklar oluşturuyor. Şu anda tüm sistemlerin devreye alma işlemleri ve kapsamlı kontrolleri yapılıyor. Yakın zamanda, ünitenin devreye alınmasından önceki son kontrol aşaması olan “soğuk-sıcak deneme çalışmaları”nın yapılması planlanıyor.

Buna ek olarak, dört güç ünitesinin tamamında ve yardımcı tesislerde çalışmalar sürdürülüyor. Proje kapsamında, dev bir altyapı kompleksini oluşturan toplam 560 bina ve yapının inşası öngörülüyor.

