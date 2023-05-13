Alnı secdeliler hala mı uyanmayacak? Sizinki Anıtkabir'de Tayyip ise Ayasofya’da
Tabanı alnı secdeden kalkmayan Müslümanlar'dan oluşan Temel Karamollaoğlu'nun idare ettiği Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki son programının Anıtkabir olacağı aktarıldı.
Türkiye'nin tarihi seçimlerine artık saatler kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Zillet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan mücadele edecek.
CHP'liler tarafından oy bölmekle suçlanan Muharrem İnce ise bir kaset komplosunun ardından adaylıktan vazgeçti.
Kasetle CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP ve tabanı alnı secdeden kalkmayan Müslümanlar'dan oluşan Temel Karamollaoğlu'nun idare ettiği Saadet Partisi sahiplendi.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun son programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki son programlarının belli olduğu aktarıldı.
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Buna göre, Erdoğan Ayasofya'ya gidecek. Tabanı alnı secdeden kalkmayan Müslümanlar'dan oluşan Saadet Partisi'nin arka çıktığı Kılıçdaroğlu'nun son programı Anıtkabir olacak.
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