Almanya'ya kötü haber

Çin'den başlayıp dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durdurulamıyor.

Koronavirüs konusunda Almanya'ya ise kötü haber geldi. Ülkede son 24 saatte 2 bin 194 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yapan ve hükümete bilgi veren Robert Koch Enstitüsü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Almanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 194 arttığı kaydedildi.

Böylelikle Almanya'da günlük vaka artışı 25 Nisan’dan sonra kayıtlara geçen en yüksek sayıya ulaştı.

Açıklamada, ayrıca Almanya genelinde vaka sayısının 265 bin 857'ye yükseldiği ve bu virüs sebebi ile 9 bin 371 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.