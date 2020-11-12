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Aktüel Almanya’nın başkenti Berlin'de camiye saldırı
Aktüel

Almanya’nın başkenti Berlin'de camiye saldırı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:47:50 -
Almanya’nın başkenti Berlin'de camiye saldırı

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisinin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı.

Cami derneği Başkanı Şinasi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlisinin sabah namazına geldiğinde caminin hemen yanında bulunan çay ocağının camlarındaki yazıları fark ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin tutanak tutması için polisin gelmesini beklediklerini aktaran Yaşar, burada din, dil ve ırk gözetmeksizin yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaşar, bu saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek, "Belki görenler vardır. Bu, camimize ikinci saldırı. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Yaşar, bu yazıların silinebileceğini ancak kimsenin kendilerini yıldıramayacağını kaydetti.

Öte yandan Hamburg kentindeki Muradiye Camisine de ırkçı içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.

Mektupta Müslümanlara, İslam’a ve Türklere hakaret içeren ifadelerin bulunduğu bildirildi.

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