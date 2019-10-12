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Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın bundan sonra Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 20:05
Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın bundan sonra Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek." ifadesini kullandı.

Alman Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan Maas, Alman hükümetinin 2016'dan bu yana özellikle Afrin'e yapılan harekattan sonra Türkiye'ye yönelik silah ihracatı konusunda çok kısıtlayıcı bir çizgi izlediğini belirtti.

Maas, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, bundan sonra Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 20:05
  1. ALMANYA
  2. silah satışı
  3. Türkiye
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • ayselaysel36 dk önce
    Bugüne kadar suriyeye tırlaca silah sevkiyatı yapıyordunuz ya ne oldu şimdi insan mı oldunuz
  • Er.alkanEr.alkan54 dk önce
    Allah razı olsun sayenizde kendi değerlerimizi daha iyi anladık.siz silah vermeyin ama sanmayın bizde oralarda sapanlar savaşıyoruz.kendi silahımız bize yeter.

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