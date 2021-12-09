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Avrupa Almanya’dan şaşırtan PKK kararı!
Avrupa

Almanya’dan şaşırtan PKK kararı!

Almanya’dan PKK’yla ilgili şaşkınlığa neden olan bir karar çıktı. PKK ve FETÖ gibi Türkiye düşmanlığı yapan terör örgütlerine kucak açan Almanya’da sıcak bir gelişme yaşandı. Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi PKK için Almanya’da 1 milyar Euro’ya yakın para toplayan kişiyi tutukladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 20:45:00 - 2021-12-09 20:49:35
Almanya’dan şaşırtan PKK kararı!

Almanya'da yaşayan ve Türk vatandaşlığına sahip olan adamın terör örgütü PKK için 900.000 Euro para topladığı ortaya çıktı.

Karlsruhe yetkilisinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Federal Savcılık Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'ne suçlamada bulundu. Adamın, Ağustos 2019'dan itibaren Almanya'nın güneybatısında terör örgütü PKK'nın başkanlığını yürüttüğü tespit edildi.

Heilbronn'da yakalanan adam gözaltına alındı. Müfettişler adamının terör örgütü propaganda etkinlikleri düzenlediği ve bağışlar topladığını tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda adamın Haziran 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında 900.000 Euro'dan daha fazla para topladığını ve başka kişileri devrettiği ortaya çıktı.

Federal Savcılık, PKK'yı Türkiye'de çok sayıda suikast ve saldırıdan sorumlu yabancı terör örgütü olarak sınıflandırdı.

 

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