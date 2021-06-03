  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB'den Mısır-Türkiye diyaloğu açıklaması
Almanya'dan Rus'ya uçuş izni
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne atama
25 yıldır husumetliydiler: Küskünlük barışla sona erdi
Dünya Almanya'dan Rus'ya uçuş izni
Dünya

Almanya'dan Rus'ya uçuş izni

Rusya’nın Alman hava yolu şirketi Lufthansa’ya ülkeye uçuş izini vermesinin ardından Almanya da Rusya'ya uçuş izni verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 02:46:00 -
Almanya'dan Rus'ya uçuş izni

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Lufthansa şirketinin bir sözcüsü, Rus makamlarının Moskova ve St. Petersburg'a uçuş izini verdiğini açıkladı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığının da bu açıklamayı doğruladığı ve Rus hava yolu şirketlerine yeniden Almanya’ya uçuş izini verdiği aktarıldı.

Bakanlık daha önce, Rus merciler Lufthansa’nın uçaklarına zamanında uçuş izni vermediği için Rusya’ya misilleme yaparak Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya yapacağı uçuşlara izin vermeyeceğini bildirmişti. Lufthansa'nın uçuşlarına müsaade verilmesi durumunda, Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya uçuşlarına yeniden izin verileceği açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay