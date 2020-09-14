Almanya'dan Putin'e kötü haber

Rus muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiası ile bir süredir Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi görüyordu. Bugün Almanya'dan gelen haberlere göre, Navalni'nin durumunun giderek iyiye gittiği ve kısa bir süre için olsa bile yatağından kalkıp çıkabildiği belirtildi.

Putin zehirletti iddiası

20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek için uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine acil iniş yapmıştı.

Omsk'ta hastanede tedaviye alınan Navalni'nin çayına katılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Navalni, Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesine gitmişti.

Navalni'nin 7 Eylül tarihinde komadan çıktığı açıklanmıştı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Navalni'nin bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğini iddia etmişti. Muhalif lider Navalni Rusya'da sık sık yolsuzluk karşıtı eylemleri organize ediyor. Navalni protestolar yüzünden birçok kez hapis cezası almıştı.