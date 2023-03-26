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Dünya Almanya'dan "koronavirüs aşısı" kararı! Tazminat ödeyecekler
Dünya

Almanya'dan "koronavirüs aşısı" kararı! Tazminat ödeyecekler

Yeniakit Publisher
2023-03-26 15:41:00 -
Almanya'dan "koronavirüs aşısı" kararı! Tazminat ödeyecekler

Almanya'da koronavirüs aşılarının sebep olduğu ağır yan etkiler nedeniyle mahkeme, 301 kişiye tazminat ödenmesine karar verdi.

Almanya'da Covid-19 aşılarından dolayı ağır yan etkiler yaşayan 6 bin 977 kişi, eyalet mahkemelerine başvurdu.

Yetkili birimlerin yaptığı açıklamaya göre, başvurulardan 2 bin 300'ünün reddedildiği belirtilirken 301 kişinin tazminat başvuruları kabul edildi. Diğer 4 bin 376 kişinin üzerinde ise incelemelerin devam ettiği açıklandı.

Aylık bin 395 euro tazminat

Başvuruları kabul edilenler belirli bir yan etki derecesi dikkate alınarak, ayda 164 ila 854 euro arasında ömür boyu temel emekli maaşı almaya hak kazanıyor.

Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanabilecek ve mesleki yaralanmalar için de tazminat ödenebilecek. Hessen eyaletinde aşı hasarı olduğu kabul edilen kişilerin, 2021 yılı içerisinde ayda ortalama bin 395 euro aldıkları tespit edilmişti.

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, devletin tavsiye ettiği aşıdan dolayı mağdur olan kişiler, Federal Tedarik Yasası kapsamında bakımlarını devletin karşılaması için başvuru yapabiliyor.
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Mağdur olan kişilere yardım yapılıp yapılmayacağına eyaletlerin bakım kurumları (Versorgungsamt) karar veriyor.

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