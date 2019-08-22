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Almanya'dan 'Güvenli Bölge' mesajı

Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer, Türkiye'nin ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istediği Güvenli Bölge'ye ilişkinn yaptığı açıklamada Suriye'de Güvenli Bölge tesis edilmesinin, istikrar ve güvenliğin sağlanması noktasında önemli olduğunu ifade etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:53
Almanya'dan 'Güvenli Bölge' mesajı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Bağdat temaslarının ardından Erbil'i ziyaret etti. Karrenbauer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Karrenbauer, Suriye'de oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ve terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda Alman Bakan, şunları söyledi:

"Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli. Suriye'deki durumu dikkatle izliyoruz. Orada yürütülen süreç, Irak'ın güvenlik durumunu da etkileyecek."

Karrenbauer, Almanya'nın Irak güvenlik güçlerine yönelik askeri eğitimlerinin devam edip etmemesi konusunda ise bunun Federal Meclisin onayına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. 

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Peşmerge güçlerine destek verdiklerini hatırlatan Karrenbauer, Peşmerge güçlerinin kapasitesini güçlendirmek için yardımların süreceğini söyledi.

"BAĞDAT İLE ERBİL UZLAŞIRSA DEAŞ YENİDEN YAPILANAMAZ"

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail de Almanya'nın Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerine yönelik askeri yardımlarına değindi.

DEAŞ'ın Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten İsmail, şunları kaydetti:

"Eğer Bağdat ile Erbil yönetimleri, sorunların çözümü konusunda uzlaşırsa -ki bunun için güçlü bir irade var, o zaman DEAŞ yeniden yapılanamaz. Bunun için ciddi bir çalışma olması gerekir."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:53
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