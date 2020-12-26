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Aktüel Almanya'dan gelip Şemdinli'deki sokak hayvanlarına "anne şefkatiyle" bakıyor
Aktüel

Almanya'dan gelip Şemdinli'deki sokak hayvanlarına "anne şefkatiyle" bakıyor

Almanya'da yaşayan gurbetçi Hasret Selma Gülmez, bir ay önce geldiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, belediyenin desteği ile gönüllü olarak bakıma muhtaç sokak hayvanları ile ilgileniyor - Gülmez: - "Burada çok fazla bebeğimiz var, 650'ye yakın köpek var. Belediye başkanımızla beraber bu sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:01:25 -
Almanya'dan gelip Şemdinli'deki sokak hayvanlarına "anne şefkatiyle" bakıyor

HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Almanya'dan geldiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilenen Hasret Selma Gülmez, hayvan sevgisiyle takdir topluyor.

Almanya'da yaşayan hayvansever Gülmez, sosyal medyada gördüğü yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenmek için bir ay önce ilçeye geldi.

Bu konuda görüştüğü belediyeden aldığı destekle harekete geçen Gülmez, sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı.

Her gün içiçe olduğu hayvanlara anne şefkatiyle yaklaşan Gülmez, belediye ekiplerinin iş birliği ile onların mama ihtiyacını karşılıyor, yaralı olanların tedavi edilmesini sağlıyor ve bakımlarını yapıyor.

- "İnşallah bu canlar için daha güzel şeyler yapacağız"

Gülmez, AA muhabirine, Almanya'dan ilçedeki sokak hayvanlarının bakımına destek olmak için kente geldiğini söyledi.

Sokak hayvanlarını olumsuz hava koşullarından korumak için Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın desteğiyle kulübeler yaptıklarını belirten Gülmez, "Önceki kulübelerin de onarımını yaptık, çatılarını düzettik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu canlar için daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

İlçede sokak hayvanları için bir ay içerisinde HAYTAP'ın destekleriyle klinik kurmayı planladıklarını ifade eden Gülmez, "Almanya'da dışarıda köpek göremezsiniz. Ya hepsi barınaklarda yaşar ya da herkes bir köpek sahiplenir. Türkiye'de de bu soruna yönelik çıkacak yasayı bekliyoruz. Umuyoruz yasa bir an önce Meclisten geçer ve sokak hayvanları için daha güzel şeyler yaparız. Burada çok fazla bebeğimiz var, 650'ye yakın köpek var. Belediye başkanımızla beraber bu sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

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