Almanya’dan geldiler depremzedelere destek için çalışıyorlar

Ticaretle uğraşan Eser ve Özdemir, depremlerin ardından bölgeye gelerek yardım dağıtmaya başladı. Geç saatlere kadar gıda, kıyafet, battaniye, çocuk bezi, biberon, ayakkabı, ısıtıcı gibi malzemeleri kiraladıkları arabayla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iki arkadaş, geceyi araçlarında uyuyarak geçiriyor.

Ülkemiz yardım beklerken almanya’da rahat edemezdik

Gördükleri manzaranın kendilerini çok etkilediğini dile getiren Eser, “Duyduklarımız bizi etkiledi, buraya geldiğimizde gördüklerimiz daha da çok etkiledi. Hiç televizyonlarda gördüğümüz gibi değildi durumlar, daha da kötüydü ve çok üzüldük” diye konuştu.

Eser, gıda, kıyafet, iç çamaşırı, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri dağıttıklarını anlatarak, ülkesinde durumlar kötüyken Almanya’da rahat edemediklerini sözlerine ekledi.