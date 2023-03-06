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Aktüel Almanya’dan geldiler depremzedelere destek için çalışıyorlar
Aktüel

Almanya’dan geldiler depremzedelere destek için çalışıyorlar

Almanya’da yaşayan gurbetçiler Aysu Eser ve Tuğba Özdemir, depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin yardımına koşuyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:09:00 -
Almanya’dan geldiler depremzedelere destek için çalışıyorlar

Ticaretle uğraşan Eser ve Özdemir, depremlerin ardından bölgeye gelerek yardım dağıtmaya başladı. Geç saatlere kadar gıda, kıyafet, battaniye, çocuk bezi, biberon, ayakkabı, ısıtıcı gibi malzemeleri kiraladıkları arabayla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iki arkadaş, geceyi araçlarında uyuyarak geçiriyor.

Ülkemiz yardım beklerken almanya’da rahat edemezdik

Gördükleri manzaranın kendilerini çok etkilediğini dile getiren Eser, “Duyduklarımız bizi etkiledi, buraya geldiğimizde gördüklerimiz daha da çok etkiledi. Hiç televizyonlarda gördüğümüz gibi değildi durumlar, daha da kötüydü ve çok üzüldük” diye konuştu.

Eser, gıda, kıyafet, iç çamaşırı, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri dağıttıklarını anlatarak, ülkesinde durumlar kötüyken Almanya’da rahat edemediklerini sözlerine ekledi.

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