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Almanya'dan bir destek daha geldi!

Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından milli takımı bırakan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'e yeteri kadar anlayış gösterilmediğini söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 18:09
Almanya'dan bir destek daha geldi!

Sky televizyonuna açıklamalarda bulunan Schröder, Almanya'da son dönemde sıklıkla gündeme gelen ırkçılık tartışmalarından memnun olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Mesut Özil'in siyasi mesaj vermek istemediğini söyleyen Schröder, "Mesut Özil'e yeteri kadar anlayış gösterilmedi." dedi.

Mesut Özil'in babasının işçi, annesinin ise temizlikçi olarak çalıştığını ve "altın koşullarda" yetişmediğini ifade eden Schröder, "Mesut sadece, 'Cumhurbaşkanım, beni dikkate alıyor.' dedi. Bunu söylemesinde ne sorun var? Bu konunun çok fazla abartılmamasını umut ederdim. Bu daha mantıklı olurdu." ifadelerini kullandı.

MERKEL: "HOŞUMA GİTMEDİ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fotoğrafın doğru veya yanlış olduğu konusunda farklı fikirlerde olunabilir. Ancak ardından yaşanan tartışma biçimi kısmen hiç hoşuma gitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bu konuda net bir görüşe sahip olduğunu belirterek, “İster Özil olsun ister başkası olsun, göçmen kökenli birisi 'Bana bu toplumda düzgün bir şekilde davranılmıyor’ diyorsa, bunu en azından ciddiye almak ve konuşmak gerekir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirip, kendisine formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmış, Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan sonra kendisine yönelik ırkçı ve ayrımcı saldırılar gerekçesiye Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:09
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