Almanya’dan Ankara çıkarması! Külliye’de sıcak mesajlar dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmaları gerektiğini belirtti. Merz, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından görüşme öncesi dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"STRATEJİK ORTAKLIKLARIMI GENİŞLETMELİYİZ"

Alman Şansölye, yeni bir jeopolitik döneme girdiklerini vurgulayarak, "Bu nedenle stratejik ortaklıklarımızı genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmalıyız. Burada güçlü bir temel üzerine inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.