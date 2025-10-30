  • İSTANBUL
Almanya'dan Ankara çıkarması! Külliye'de sıcak mesajlar dikkat çekti
Gündem

Almanya’dan Ankara çıkarması! Külliye’de sıcak mesajlar dikkat çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’dan Ankara çıkarması! Külliye’de sıcak mesajlar dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin taşıdığı büyük potansiyelin daha güçlü değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İki ülke arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yeni işbirliği adımlarının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmaları gerektiğini belirtti. Merz, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından görüşme öncesi dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"STRATEJİK ORTAKLIKLARIMI GENİŞLETMELİYİZ"

Alman Şansölye, yeni bir jeopolitik döneme girdiklerini vurgulayarak, "Bu nedenle stratejik ortaklıklarımızı genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmalıyız. Burada güçlü bir temel üzerine inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

