Almanya’daki ret kararının perde arkası gündemi karıştırdı! Başörtülü adayın başvurusuna ikinci kez engel!
Almanya’nın Hessen eyaletinde başörtülü bir kadının hakimlik ve savcılık başvurusu ilk etapta reddedildi. Adayın yaptığı itiraz da mahkeme tarafından geri çevrildi. Karar, kamu görevlerinde başörtüsüne yönelik baskının Avrupa’da da CHP zihniyetinin yansımaları gibi işlediğini gösterirken, hukuki eşitlik tartışmaları yeniden alevlendi.
Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen eyaleti Adalet Bakanlığının, başörtülü kadın aleyhine verdiği ret kararının yerinde olduğuna hükmetti.
KARAR TEMYİZE AÇIK
Mahkeme, kararında hakim ve savcıların dini çağrışım yapan kıyafetler kullanmasının devletin dünya görüşü ve dini tarafsızlığıyla bağdaşmadığını savundu. Kararın temyize açık olduğu belirtildi.
Müslüman olan ve başörtüsü takmayı dini zorunluluk olarak gören davacı kadın, hakimlik veya savcılık başvuru sürecindeki sözlü mülakatta, başörtüsünü çıkarmaya hazır olmadığını belirtmiş ve başvurusu "başörtüsünün dini sembol olduğu gerekçesiyle" reddedilmiş, konu da mahkemeye taşınmıştı.
Sosyal Medya
Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?