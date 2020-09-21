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Aktüel Almanya'da uzay operasyon merkezi açıldı
Aktüel

Almanya'da uzay operasyon merkezi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:02:00 -
Almanya'da uzay operasyon merkezi açıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da ordu bünyesinde ülkenin uydularını koruma yeteneğini güçlendirmek ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verebilmek üzere Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi (ASOC) açıldı.

Merkezin açılışında konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, merkezin hizmete girmesinin uzay operasyonlarının planlanması ve yürütülmesinde ilk adım olduğunu belirterek, atmosferin izlenmesinin önemine dikkati çekti.

Almanya'nın batısında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Uedem kentinde açılan merkez, Almanya'nın uydularına karşı saldırıları ve gök cisimlerini takip edecek.

İlk etapta 50 uzmanın görev alacağı merkezde, çalışan sayısının 2031'e kadar 150'ye çıkarılması planlanıyor.

Merkezde, uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verilmesi için silah sistemleri de bulunuyor.

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