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Aktüel Almanya'da Türk Gazeteciler Birliği kuruldu
Aktüel

Almanya'da Türk Gazeteciler Birliği kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:25:57 -
Almanya'da Türk Gazeteciler Birliği kuruldu

BREMEN (AA) - Almanya'da ulusal gazetelerde ve haber ajanslarında çalışan Türk gazeteciler tarafından Türk Gazeteciler Birliği (TJV) kuruldu.

TJV Başkanı İsmail Erel, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya ile Türkiye arasındaki İşgücü Anlaşması'nın 59. yıl dönümünde Frankfurt yakınlarında bulunan Mörfelden-Walldorf beldesinde Almanya'da yaşayan Türk gazeteciler olarak bir birlik kurduklarını kaydetti.

Erel, TJV'nin ulusal gazete ve ajanslarda çalışan gazetecilerin kurduğu ilk dernek olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Dernek olarak Alman gazetecilerle diyalog içinde olacağız. Özellikle Almanya'daki Türk toplumunun da medyada sesi olmaya gayret göstereceğiz. Çok tecrübeli, yıllarını profesyonel olarak gazeteciliğe vermiş isimlerle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

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