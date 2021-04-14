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Avrupa Almanya’da Thüringen Eyalet Mahkemesinden çıkan karar tartışmalara neden oldu
Avrupa

Almanya’da Thüringen Eyalet Mahkemesinden çıkan karar tartışmalara neden oldu

Almanya'da Thüringen Eyalet Mahkemesi, okullarda koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan maske ve mesafe kurallarının faydasız olduğuna ve bu kuralların çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlığı ile selameti açısından tehdit oluşturduğuna hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:37:00 -
Almanya’da Thüringen Eyalet Mahkemesinden çıkan karar tartışmalara neden oldu

Almanya’nın Thüringen eyaletinde bir mahkeme, okullarda uygulanan, maske ve mesafe tedbirlerinin faydasız olduğu gerekçesi ile bu kuralların kaldırılmasına dair karar verdi. “Focus Online” haberine göre mahkeme bu kararı, iki çocuk annesi bir kadının, okuldaki maske ve mesafe tedbirlerinin çocuklarının selametini zedelediği iddiasıyla açtığı dava üzerine verdi.

Her iki okulda da masker, mesafe ve test uygulamaları yasaklandı

Yerel mahkeme davacı kadının talebini inceledikten sonra 11 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs salgını kapsamında okullarda geçerli olan maske, mesafe ve hızlı korona testi uygulamalarının öğrencilerin fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlığı ve selameti açısından tehdit oluşturduğuna hükmetti. Verilen bu karar ile birlikte davacı annenin çocuklarının eğitim gördüğü her iki okulda da maske, mesafe ve test uygulamaları yasaklandı.

Hakimin gerekçesi ise şaşırttı. Okullardaki maske ve mesafe kurallarını hem ilgili çocuklar hem de üçüncü kişiler açısından faydasız olarak değerlendiren hakim, enfeksiyon belirlemek için kullanılan PCR ve hızlı korona testlerinin de amaca uygun olmadığına hükmetti.

Sorumsuzca verilmiş bir karar olarak nitelendirildi

Sosyal medyada ciddiye alınmayan kararı doğrulayan Thüringen Eyalet Meclisi üyesi Steffen Dittes herhangi bir isim belirtmeden, “Bu kararın temelini tartışmalı uzmanların fikirleri oluşturuyor. Koronavirüsün mutasyona uğramış türleriyle alakalı bulgular göz ardı edilerek, her iki okulda da hem öğrenciler hem de öğretmenler tehlikeye atıldı.” ifadelerini kullandı ve mahkemenin kararını sorumsuzca olarak niteledi.

Thüringen eyaletinin eğitim bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararda ciddi manada usul hatalarının olduğu ve bu şekilde geçerli dahi sayılamayacağı belirtildi. Karar yüksek mahkeme tarafından incelenecek.

 

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